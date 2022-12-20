Ассистентский хет-трик Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Ванкувер»

«Сент-Луис» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Ванкувер» со счетом 5:1.

В составе американского клуба хет-трик оформил Джордан Кайру (забив на 31-й; 42-й, в большинстве; 50-й минутах), также по шайбе забросили Натан Уокер (34) и Роберт Томас, реализовавший численное преимущество (39). Российский нападающий Владимир Тарасенко отдал три голевых паса, а его соотечественник Иван Барбашев отличился одной результативной передачей.

Единственный гол канадской команды забил также россиянин - Илья Михеев (33).

«Блюзмены» набрали 33 очка и занимают пятое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Кэнакс» с 29 очками идут шестыми в Тихоокеанском дивизионе.

Обоим командам свои следующие матчи проводить против «Сиэтла». «Сент-Луис» 21 декабря сыграет в гостях, «Ванкувер» спустя два дня примет соперника дома.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер Кэнакс» - «Сент-Луис Блюз» - 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)

Голы:

0:1 – Кайру (Тарасенко, Ледди), 30:25

1:1 – Михеев (Хьюз), 32:24

1:2 – Уокер (Парайко, Ледди), 33:02

1:3 – Томас (Кайру, Барбашев), 38:50 (Бол.)

1:4 – Кайру (Крюг, Тарасенко), 41:07 (Бол.)

1:5 – Кайру (Тарасенко, Томас), 49:19