Российские вратари Сорокин и Георгиев стали звездами дня в НХЛ

Российский вратарь «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев стал второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге, сообщается на официальном сайте НХЛ.

В матче своей команды Георгиев отразил все 25 бросков в свои ворота и отбил три послематчевых буллита.

Третьей звездой игрового дня стал вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, который также сыграл на ноль, отразив 46 бросков. Сорокин также отразил один из буллитов, но «Айлендерс» проиграл в своем матче.

Первой звездой игрового дня стал форвард «Сент-Луис Блюз» Джордан Кайра, который оформил хет-трик и сделал результативную передачу в матче с «Ванкувер Кэнакс».