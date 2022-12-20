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Хоккеист сборной Новой Зеландии погиб во время занятий серфингом

Несчастный случай произошел на пляже в Окленде.
20 декабря 2022 16:13
автор: Александр Евграфов

Хоккеист сборной Новой Зелании Дейл Харроп утонул в результате несчастного случая, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Трагедия с 33-летним спортсменом произошла во время занятия серфингом на пляже Муривай в Окленде (Новая Зеландия).

Спасатели не смогли быстро прийти на помощь, и к тому времени, когда Харропа доставили на берег, реанимационные процедуры уже не помогли.

«Харроп оставил после себя в наследия образец спортивного мастерства, доброты и решимости. Заразительная улыбка Дейла, его общительный характер проявлялся всюду, куда бы он ни шел», - говорится в заявлении новозеландской хоккейной федерации.

Харроп выступал за сборную Новой Зеландии с 2008 года. В ее составе он принял участие в десяти чемпионатах мира по хоккею в дивизионах II и III, где выступает команда.

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