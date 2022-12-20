«Динамо» уверенно обыграло «Спартак» в московском дерби

«Динамо» на своей площадке принимало «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу бело-голубых.

Отметим, что в составе домашней команды дубль на свой счет записал Кирилл Готовец (43-я минута, 44), по шайбе забросили Уил Джордан (5), Павел Кудрявцев (6) и Максим Джиошвили (59). Гости ответили голами в исполнении Максима Чудинова (17) и Александра Хохлачева (52).

Таким образом, подопечные Алексея Кудашова набирают 51 очко и занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда располагается на шестой строчке, имея в своем активе 46 очков.

22 декабря московское «Динамо» примет дома одноклубника из Минска. А 24 декабря «Спартак» на выезде сыграет с СКА.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва) – 5:2 (2:1, 0:0, 3:1)

Голы:

1:0 – Уил (Менелл), 04:26 (бол.)

2:0 – Кудрявцев (Уил, Менелл), 05:39 (бол.)

2:1 - Чудинов (Принс), 16:49 (бол.)

3:1 - Готовец (Менелл, Скоренов), 42:38

4:1 - Готовец, 43:00

4:2 - Хохлачев (Принс, Локтионов), 51:40

5:2 - Джиошвили, 58:55

Вратари: Коновалов - Рыбар