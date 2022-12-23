Шайба Панарина помогла «Рейнджерс» победить «Айлендерс», Романов также сумел отличиться

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке обыграл своих земляков из «Айлендерс».

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев, в составе которых отличились Артемий Панарин, реализовавший большинство, Жульен Готье, Барклай Гудроу, Каапо Какко и Винсент Трочек, поразивший уже пустые ворота.

Гости ответили шайбами Андерса Ли, Мэттью Барзэла и Александра Романова.

Ворота команд защищали российские голкиперы Игорь Шестеркин и Илья Сорокин.

«Рейнджерс» набрали 43 очка и вышли на шестой место в турнирной таблице Восточной конференции. «Островитяне» с 38 очками остались девятыми.