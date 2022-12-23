Результативные действия Кузнецова и Овечкина позволили «Вашингтону» победить «Оттаву»

«Вашингтон» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил в овертайме «Оттаву» со счетом 3:2.

В составе «столичных» забивали Евгений Кузнецов в большинстве (8-я минута), Сонни Милано (26) и Лукас Йохансен (63). Кузнецов к голу добавил результативную передачу. Александр Овечкин отдал два голевых паса и был признан лучшим игроком матча.

У «сенаторов» заброшенными шайбами отличились Алекс Дебринкэт (5) и Дрей Батерсон, реализовавший численное преимущество (44).

Таким образом, «Кэпиталз» набрали 40 очков и поднялись в зону плей-офф на восьмое место Восточной конференции, где «Сенаторз» с 31 очком лишь 14-е.

«Вашингтон» 24 декабря примет «Виннипег», «Оттава» спустя четыре дня сыграет дома с «Бостоном».