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Хет-трик Петтерссона и три очка Кузьменко принесли «Ванкуверу» победу над «Сиэтлом»

Команды наколотили десять шайб в ворота друг друга.
23 декабря 2022 08:59
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» на своем льду в серии послематчевых буллитов обыграл «Сиэтл Кракен».

Встреча завершилась со счетом 6:5 в пользу хозяев, в составе которых хет-триком отметился Элиас Петтерссон. Еще по одной шайбе забросили Лэйн Педерсен, Андрей Кузьменко и Брок Бэсер. В активе россиянина также две голевые передачи.

Один раз хозяева реализовали численное преимущество.

Гости ответили дублем Даниэля Спронга, а также точными бросками Джареда Маккена, Оливера Бьоркстранда и Александера Веннберга.

«Ванкувер» набрал 31 очко и занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Сиэтл» с 40 очками расположился на пятой строчке.

источник: «Советский спорт»
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