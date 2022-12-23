«Сан-Хосе» обыграл «Миннесоту», Барабанов и Капризов набрали по одному очку

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» дома обыграли «Миннесоту Уайлд».

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Эрик Карлссон с передачи Александра Барабанова, Ноа Грегор, Тимо Майер, реализовавший большинство, и Оскар Линдблем.

Гости ответили шайбами Йоэля Эрикссона и Матса Цукарелло с передачи Кирилла Капризова.

«Акулы» набрали 28 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Дикари» с 40 очками расположились на шестой позиции.