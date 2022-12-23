Малкин о поражении от «Каролины»: Это моя вина, сто процентов

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин взял на себя вину за поражение своей команды от «Каролины Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Это моя вина, сто процентов. Я пытался поймать Джейккоба Слэвина за сеткой и немного потерял преимущество. Они убежали в контратаку три в два и отлично ее разыграли», - приводит слова хоккеиста американская пресса.

Напомним, встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Каролины». Победная шайба была заброшена в овертайме после результативной ошибки Малкина.

По ходу встречи «пингвины» вели 3:2, но упустили преимущество и в итоге проиграли.