Овечкин прокомментировал свою голевую засуху в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свою голевую засуху в последних четырех матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Надо прорваться через застой. Если бы я выходил на лед и у меня не было моментов, то я бы переживал. Но нет, у меня были шансы. Вратарь «Оттавы» сыграл хорошо. Сейчас важно взять два очка и продолжать карабкаться в турнирной таблице», - приводит слова хоккеиста американская пресса.

Напомним, 14 декабря Овечкин забросил свою 800-ю шайбу в НХЛ и с тех пор больше не поражал ворота соперников. Для того, чтобы выйти на второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, которое занимает Горди Хоу (801), ему осталось нанести всего один точный бросок.

Целью россиянина является звание лучшего снайпера в истории НХЛ. Пока лидерство удерживает Уэйн Гретцки с 894 голами.