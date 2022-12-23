Шайба Шалунова помогла «Локомотиву» обыграть ЦСКА в матче КХЛ

«Локомотив» на своей площадке оказался сильнее ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу ярославского клуба.
В составе победителей отличились Иван Чехович, Максим Шалунов и Никита Черепанов.
Красно-синие ответили заброшенной шайбой в исполнении Максима Мамина.
Таким образом, команда Игоря Никитина с 60 очками располагается на второй позиции турнирной таблицы Западной конференции. Подопечные Сергея Федорова находятся на третьей строчке, имея в своем активе 57 очков.
В следующем матче «Локомотив» примет дома «Спартак», а ЦСКА сыграет в Москве со столичным «Динамо». Оба противостояния состоятся 26 декабря.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Локомотив» – ЦСКА – 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)
Голы:
1:0 – Чехович (Мисюль, Бычков), 14:27
2:0 – Шалунов (Сергеев), 18:27
2:1 – Мамин (Григоренко, Дыбленко), 25:51
3:1 – Черепанов (Андронов), 37:48.