Дубль Галиева помог «Ак Барсу» одержать победу над «Витязем» 

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Витязем» и «Ак Барсом» завершился со счетом 3:4 в пользу казанцев.
Отметим, что в составе домашней команды дублем отметился Станислав Яровой (12-я и 25-я миныты), одна шайба на счету Скотта Уилсона (14). Гости ответили голами Кирилла Семенова (12), Дмитрия Кагарлицкого (37) и дублем Станислава Галиева (обе - 56).
Таким образом, казанский клуб занимает седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 47 очков после 42 игр. Команда из Балашихи находится на седьмом месте на Западе, имея в своем активе 44 очка.
Добавим, что 26 декабря «Витязю» предстоит выездная игра с «Северсталью». 25 декабря «Ак Барс» отправится в гости к «Сочи».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Витязь» (Балашиха) – «Ак Барс» (Казань) – 3:4 (2:1, 1:1, 0:2)
Голы:
0:1 – Семенов (Хафизуллин), 11:07
1:1 – Гусев (Уилсон, Граовац), 11:49
2:1 – Уилсон (Граовац, Волгин), 13:50
3:1 – Яровой (Уилсон), 24:34
3:2 - Кагарлицкий (Хафизуллин, Шипачев), 3:2
3:3 - Галиев (Войнов, Шипачев), 55:34
3:4 - Галиев (Радулов, Шипачев), 55:53
Вратари: Шикин - Мифтахов