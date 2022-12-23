Дубль Галиева помог «Ак Барсу» одержать победу над «Витязем» 

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Витязем» и «Ак Барсом» завершился со счетом 3:4 в пользу казанцев.

Отметим, что в составе домашней команды дублем отметился Станислав Яровой (12-я и 25-я миныты), одна шайба на счету Скотта Уилсона (14). Гости ответили голами Кирилла Семенова (12), Дмитрия Кагарлицкого (37) и дублем Станислава Галиева (обе - 56).

Таким образом, казанский клуб занимает седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 47 очков после 42 игр. Команда из Балашихи находится на седьмом месте на Западе, имея в своем активе 44 очка.

Добавим, что 26 декабря «Витязю» предстоит выездная игра с «Северсталью». 25 декабря «Ак Барс» отправится в гости к «Сочи».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Балашиха) – «Ак Барс» (Казань) – 3:4 (2:1, 1:1, 0:2)

Голы:

0:1 – Семенов (Хафизуллин), 11:07

1:1 – Гусев (Уилсон, Граовац), 11:49

2:1 – Уилсон (Граовац, Волгин), 13:50

3:1 – Яровой (Уилсон), 24:34

3:2 - Кагарлицкий (Хафизуллин, Шипачев), 3:2

3:3 - Галиев (Войнов, Шипачев), 55:34

3:4 - Галиев (Радулов, Шипачев), 55:53

Вратари: Шикин - Мифтахов