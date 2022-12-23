Воробьев - о подписании контракта с Бурмистровым: Мы рассчитываем на многое

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев дал комментарий относительно подписания контракта с нападающим Александром Бурмистровым.

«Мы рассчитываем на многое. Рассчитываем, что Саша у нас вернется на уровень, когда он играл в сборной. Постараемся его раскрыть, он талантливый паренье», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Добавим, что соглашение с 31-летним нападающим рассчитано до конца текущего сезона.

Бурмистров является воспитанником казанского клуба, затем играл в клубах Национальной хоккейной лиги, а с 2018 по 2020 год в «Салавате Юлаеве».

В нынешнем сезоне Бурмистров выступал за «Ак Барс», на его счету одна шайба и две результативные передачи в 26 матчах регулярного чемпионата КХЛ.