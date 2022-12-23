Козлов после победы над «Адмиралом»: Был ли серьезный разговор после 1:5? А вы откуда знаете?

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу своей команды над владивостокским «Адмиралом» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Был ли серьезный разговор после 1:5 от «Амура»? А вы откуда знаете? Вы владеете информацией больше, чем главный тренер? А если серьезно, то все ребята прекрасно понимают, как надо реагировать на такие поражения.

Много было подставлений в большинстве. Делали на этом акцент? Мы разбирали меньшинство «Адмирала», увидели слабые места и ими воспользовались», - приводит слова специалиста пресс-служба уфимцев.

Напомним, встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «Салавата Юлаева». Предыдущий матч команда Козлова проиграла на своем домашнем льду хабаровскому «Амуру» (1:5).