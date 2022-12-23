Федоров - о поражении от «Локомотива»: Наша команда любит такие игры

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров дал комментарий после поражения своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (1:3).

«Наша команда любит такие игры, но не все удалось, немного торопились. Игра была ровная, но пропустили ненужный гол и в меньшинстве неудачно хотели помочь нашему вратарю. Я сказал ребятам, что сделали много хороших вещей», - приводит слова специалиста пресс-служба красно-синих.

Команда Игоря Никитина с 60 очками располагается на второй позиции турнирной таблицы Западной конференции. Подопечные Сергея Федорова находятся на третьей строчке, имея в своем активе 57 очков.

В следующем матче «Локомотив» примет дома «Спартак», а ЦСКА сыграет в Москве со столичным «Динамо». Оба противостояния состоятся 26 декабря.