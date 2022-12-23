Епанчинцев - о неудачном результате в матче с «Амуром»: Не то было движение с нашей стороны

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев дал комментарий после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:3).

«Совершенно не то было движение с нашей стороны в первом периоде, очень робко начали, с большим уважением относились к сопернику. Будем разбираться. Тем не менее потом прибавили в движении, кое-какие моменты создали», - приводит слова наставника пресс-служба КХЛ.

Напомним, что в составе победителей отличились Александр Дергачев (20-я минута), Алекс Броадхерст (34) и Владимир Ткачев (44). У гостей шайба на счету Сергея Дубакина.

«Авангард» набрал 52 очка и обошел в турнирной таблице Восточной конференции «Адмирал», став четвертым. У «Амура» 40 очков, хабаровская команда находится на восьмом месте.

Следующую игру «Авангард» проведет 26 декабря на домашней арене с «Барысом», а «Амур» 27 декабря дома сыграет с «Адмиралом».