World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Овечкин признан первой звездой матча против «Виннипега»

На счету форварда «Вашингтона» дубль и одна результативная передача.
24 декабря 2022 08:15
автор: Александр Евграфов

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:1), сообщается на официальном сайте лиги.

На счету 37-летнего россиянина дубль и одна результативная передача. Овечкин вышел на чистое второе место по количеству заброшенных шайб в лиге. Их теперь у него 802. Рекорд по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

Второй звездой признан вратарь «Кэпиталз» Чарли Линдгрен, отразивший 25 из 26 бросков по своим воротам, третьей звездой стал форвард Конор Шири, который отличился двумя результативными передачами.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Гол Михеева помог «Ванкуверу» одержать волевую победу над «Эдмонтоном»
Гости отыгрались с 0:2 и смогли победить, забросив пять подряд шайб.
24.12.2022 09:10
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Голы Тарасенко и Бучневича не помогли «Сент-Луису» избежать поражения от «Вегаса» 
Встреча между хоккейными командами проходила на «Ти-Мобайл Арене». 
24.12.2022 09:10
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Шайба Свечникова помогла «Каролине» победить «Филадельфию»
Команды забросили на двоих 11 шайб.
24.12.2022 08:49
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Айлендерс» разгромил «Флориду», Сорокин сделал 22 сэйва
Его визави Сергей Бобровский отразил 38 бросков, но это не помогло «Флориде» уйти от поражения.
24.12.2022 08:39
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Овечкин забросил 166-му вратарю в НХЛ
Большему числу голкиперов забрасывали только Яромир Ягр и Патрик Марло.
24.12.2022 08:28
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Овечкин признан первой звездой матча против «Виннипега»
На счету форварда «Вашингтона» дубль и одна результативная передача.
24.12.2022 08:15
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Епанчинцев - о неудачном результате в матче с «Амуром»: Не то было движение с нашей стороны
«Авангард» уступил своему сопернику со счетом 1:3.
23.12.2022 23:51
Хоккей
Федоров - о поражении от «Локомотива»: Наша команда любит такие игры
ЦСКА уступил своему сопернику со счетом 1:3.
23.12.2022 23:39
Хоккей
Козлов после победы над «Адмиралом»: Был ли серьезный разговор после 1:5? А вы откуда знаете?
«Салават Юлаев» прервал серию из двух поражений.
23.12.2022 22:23
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Воробьев - о подписании контракта с Бурмистровым: Мы рассчитываем на многое
Ранее нападающий покинул «Ак Барс»
23.12.2022 22:17
Хоккей
«Молодежь может начать менять гражданство — в этом проблема». Александр Дюков — о грядущем переходе России в АФК
Президент РФС Александр Дюков подвел итоги исполкома, на котором обсуждались перспективы перехода России под эгиду Азиатской футбольной конфедерации (АФК).
Валиева с «бабочкой» улетела из тройки лучших! Как Акатьева и Туктамышева получили золотой шанс
На чемпионате России в Красноярске лидерство после короткой программы захватила Софья Акатьева. Елизавета Туктамышева отстает на 2,61 балла, Камила Валиева – только четвертая.
Россия — не Европа, но пока не Азия! Как РФС отложил на неделю решение стратегического вопроса
Очередное заседание исполкома РФС ждали с нетерпением и тревогой, потому как среди прочих в повестке значился вопрос стратегической важности – возможный переход российского футбола под эгиду Азиатской конфедерации (АФК).
Ничья с точностью до сотой! Как Семененко выиграл золото чемпионата России благодаря дополнительным показателям
На чемпионате России в Красноярске Евгений Семененко и Петр Гуменник набрали абсолютно одинаковую сумму баллов – 295,07. Золотая медаль досталась Семененко, так как он выиграл произвольную программу.
Всем бояться — Валиева заявила триксель! На чемпионате России начинается самое интересное
В пятницу 23 декабря в 15:25 по московскому времени на национальном чемпионате в Красноярске в борьбу вступают женщины-одиночницы.
Во дают, парни! 96, 97, 98, 99 – и 104 Гуменнику! Чемпионат России в Красноярске начался с града четверных
В мужской короткой программе сразу девять человек преодолели гроссмейстерскую отметку в 90 баллов.
«Золотой» Паредес, «бронзовые» Ловрен, Влашич и Пашалич и еще 15 «наших». Как выступили на ЧМ-2022 игроки с опытом РПЛ
Сборной России на чемпионате мира в Катаре не было, зато в матчах турнира приняли участие сразу 19 футболистов с опытом выступлений за клубы РПЛ.
Отставка замедленного действия. Когда и почему Жамнов может уйти из сборной
Поражение сборной России в решающем матче Кубка Первого канала от белорусов (4:5 Б) не могло остаться без «разбора полетов».
Валиева, «Мишки» и Кондратюк под вопросом. Полный расклад на чемпионат России по фигурному катанию
В четверг 22 декабря в Красноярске начинается чемпионат страны – главный турнир сезона для наших фигуристов.
Роналду, Левандовски, Мюллер и прочие «лузеры». Сборная разочарований ЧМ-2022
«Плеймейкер» составил команду из футболистов, проваливших чемпионат мира в Катаре.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика