Овечкин признан первой звездой матча против «Виннипега»

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:1), сообщается на официальном сайте лиги.

На счету 37-летнего россиянина дубль и одна результативная передача. Овечкин вышел на чистое второе место по количеству заброшенных шайб в лиге. Их теперь у него 802. Рекорд по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

Второй звездой признан вратарь «Кэпиталз» Чарли Линдгрен, отразивший 25 из 26 бросков по своим воротам, третьей звездой стал форвард Конор Шири, который отличился двумя результативными передачами.