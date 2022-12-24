Овечкин забросил 166-му вратарю в НХЛ

Давид Риттих, защищавший ворота «Виннипега», стал 166-м вратарем в НХЛ, кто вынужден был вынимать шайбу из сетки своих ворот после броска Овечкина. Овечкина по этому показателю превосходят только Яромир Ягр (178) и Патрик Марло (177).

В матче против «Виннипега» Александр Овечкин оформил дубль и отметился голевой передачей. Встреча в Вашингтоне завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев льда.

В этом сезоне Овечкин набрал 41 (22+19) очко в 36 матчах сезона. «Вашингтон» набрал 42 очка и занимает седьмое место в Восточной конференции.