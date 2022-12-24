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«Айлендерс» разгромил «Флориду», Сорокин сделал 22 сэйва

Его визави Сергей Бобровский отразил 38 бросков, но это не помогло «Флориде» уйти от поражения.
24 декабря 2022 08:39
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» победили «Флориду» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев льда.

В составе победителей дублем отметился Энтони Бовилье, на его счету также результативная передача. По шайбе на свой счет записала Райан Пулок, Аату Ряти и Зак Паризе. У гостей голом отметился Мэттью Ткачак.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 22 из 23 бросков в свои ворота. Его визави из «Флориды» Бобровский сделал 38 сэйвов.

«Айлендерс» набрал 40 очков и занимают девятое место в Восточной конференции, «Флорида» с 34 очками на 12-м месте там же.

источник: «Советский спорт»
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