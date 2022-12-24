Шайба Свечникова помогла «Каролине» победить «Филадельфию»

Хоккеисты «Каролины» выиграли у «Филадельфии» в результативном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Команды забросили на двоих 11 шайб.

Встреча в Каролине завершилась со счетом 6:5 в пользу хозяев льда.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников забросил шайбу на 26-й минуте встречи. Эта шайба стала для россиянина 18-й в этом сезоне. Всего в 34 матчах Свечников набрал 31 очко (18+13).

«Каролина» с 50 очками занимает второе место в Восточной конференции, у «Филадельфии» 29 очков и 15-е место там же.