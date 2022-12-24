Гол Михеева помог «Ванкуверу» одержать волевую победу над «Эдмонтоном»

«Ванкувер Кэнакс» одержал волевую победу в гостевом матче над «Эдмонтон Ойлерз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Встреча в Эдмонтоне завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.

После первого периода хозяева льда вели 2:0. Отличились Дерек Райан и Коннор Макдэвид. У лучшего бомбардира НХЛ теперь 30 заброшенных шайб в сезоне. Но во втором периоде гости отыгрались благодаря дублю Джека Миллера. В третьем периоде дубль на свой счет записал Бо Хорват и голом отметился Илья Михеев, забросивший 11-ю шайбу в этом сезоне.

«Ванкувер» набрал 31 очко и занимает 12-е место в Западной конференции, у «Эдмонтона» 38 очков и восьмое место там же.