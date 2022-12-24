Марченко забросил шайбу, Тарасов был заменен в матче с «Чикаго»

Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» проиграли гостевой матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча в Чикаго против «Блэк Хоукс» завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев льда.

В середине второго периода был заменен российский голкипер «Коламбуса»Даниил Тарасов, который отразил 16 из 20 бросков по своим воротам. При счете 4:0 в пользу «Чикаго» его место в воротах занял Йонас Корписало.

Голом в ворота «Чикаго» отметился Кирилл Марченко, забросивший четвертую шайбу в сезоне.

«Чикаго» набрав 20 очков замыкает турнирную таблицу Западной конференции, «Коламбус Блю Джекетс» с 22 очками находится на последнем месте на Востоке.