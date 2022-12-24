Овечкин рассказал, что не думал о рекордах при переходе в НХЛ

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением о своих достижениях в Национальной хоккейной лиге.

Отметим, что 37-летний нападающий побил рекорд Горди Хоу по заброшенным шайбам, оформив дубль в ворота «Виннипега». На счету россиянина – 802 гола.

«Когда переходишь в эту лигу, ты не задумываешься о рекордах Горди Хоу или Уэйна Грецки. Ты просто счастлив быть в НХЛ и прилагаешь все усилия, чтобы выступать на высоком уровне», – приводит слова Овечкина американская пресса.

Добавим, что Овечкин с 802 шайбами занимает вторую строчку в списке лучших бомбардиров НХЛ. У Уэйна Грецки – 894 гола.