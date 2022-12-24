Тренер «Вашингтона» Лавиолетт оценил достижение Овечкина в НХЛ

Главный тренер «Вашингтона» Петер Лавиолетт поделился мнением о выступлении форварда команды Александра Овечкина в матче с «Виннипегом» (4:1) в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Отмечается, что во встрече хоккейных команд российский нападающий оформил дубль, тем самым записав на свой счет 801-й и 802-й голы в Национальной хоккейной лиге.

«Такие события в жизни случаются очень редко. Это особенный момент, который стоит прочувствовать. Он невероятный спортсмен, который уже добился здесь великих высот», – приводит слова Лавиолетта пресс-служба НХЛ.

Добавим, что в данный момент Овечкин является вторым лучшим снайпером в истории НХЛ с 802 заброшенными шайбами. На первом месте располагается рекорд Уэйна Грецки с 894 голами.