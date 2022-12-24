«Динамо» в овертайме сломило сопротивление Трактора» в матче КХЛ

Московское «Динамо» на своей площадке принимало «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со со счетом 4:3 в пользу бело-голубых.

В составе хозяев отличились Александр Скоренов, Андрей Миронов (дважды), и Егор Мартынов.

Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Теэму Пулккинена, Алексея Бывальцева и Никиты Сошникова.

Таким образом, команда Алексея Кудашова с 55 очками располагается на четвертой позиции турнирной таблицы Западной конференции. Подопечные Анвара Гатиятулина находятся на 10-й строчке Востока, имея в своем активе 38 очков.

В следующем матче «Динамо» отправится на выезд к ЦСКА, а «Трактор» сыграет в Магнитогорске с «Металлургом». Оба противостояния состоятся 26 декабря.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) – «Трактор» – 4:3 ОТ (1:2, 1:0, 1:1,1:0)

Голы:

1:0 – Скоренов (Уил), 7:44

1:1 – Пулккинен (Бурдасов, Хэмилтон), 8:47

1:2 – Бывальцев (Бурдасов, Сошников), 16:52

2:2 – Миронов (Буруянов, Волков), 37:25

2:3 – Сошников (Бурдасов, Бывальцев), 41:12

3:3 – Мартынов (Менелл, Уил), 48:14

4:3 – Миронов (Лилья, Уэл), 60:33.