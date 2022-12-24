«Динамо» в овертайме сломило сопротивление Трактора» в матче КХЛ

Московское «Динамо» на своей площадке принимало «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со со счетом 4:3 в пользу бело-голубых.
В составе хозяев отличились Александр Скоренов, Андрей Миронов (дважды), и Егор Мартынов.
Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Теэму Пулккинена, Алексея Бывальцева и Никиты Сошникова.
Таким образом, команда Алексея Кудашова с 55 очками располагается на четвертой позиции турнирной таблицы Западной конференции. Подопечные Анвара Гатиятулина находятся на 10-й строчке Востока, имея в своем активе 38 очков.
В следующем матче «Динамо» отправится на выезд к ЦСКА, а «Трактор» сыграет в Магнитогорске с «Металлургом». Оба противостояния состоятся 26 декабря.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) – «Трактор» – 4:3 ОТ (1:2, 1:0, 1:1,1:0)
Голы:
1:0 – Скоренов (Уил), 7:44
1:1 – Пулккинен (Бурдасов, Хэмилтон), 8:47
1:2 – Бывальцев (Бурдасов, Сошников), 16:52
2:2 – Миронов (Буруянов, Волков), 37:25
2:3 – Сошников (Бурдасов, Бывальцев), 41:12
3:3 – Мартынов (Менелл, Уил), 48:14
4:3 – Миронов (Лилья, Уэл), 60:33.