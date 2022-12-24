«Барыс» по буллитам обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ

«Барыс» на своей площадке принимал «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:4, а по буллитам точнее оказался казахстанский клуб.

В составе хозяев отличились Кирилл Савицкий, Майкл Чапут, Никита Михайлис и Егор Петухов.

Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Анатолия Голышева, Даниила Романцева, Сергея Широкова и Брукса Мэйсека.

Таким образом, команда Андрея Скабелки с 41 очком располагается на восьмой позиции турнирной таблицы Восточной конференции. Подопечные Николая Заварухина находятся на первой строчке, имея в своем активе 60 очков.

В следующем матче «Автомобилист» отправится на выезд к «Салавату Юлаеву», а «Барыс» сыграет в Омске с «Авангардом». Оба противостояния состоятся 26 декабря.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» – «Автомобилист» – 5:4 Б (1:2, 1:0, 1:1, 1:0, 0:0)

Голы:

1:0 – Савицкий (Бекетаев), 2:31

1:1 – Голышев (Широков), 11:04

1:2 – Романцев (Неучев), 32:17

1:3 – Широков (Жукенов), 33:20

2:3 – Чапут (Грант, Луис), 37:51

3:3 – Михайлис (Вей), 39:41

4:3 – Петухов (Шестаков, Шевченко),45:34

4:4 – Мэйсек (Широков, Волк),48:22