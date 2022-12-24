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Скабелка - о победе над «Автомобилистом»: Давно мы так не играли при своих зрителях

«Барыс» уступил своему сопернику по буллитам.
24 декабря 2022 18:24

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка дал комментарий после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (5:4 Б).

«Давно мы так не играли при своих зрителях, да и вообще в этом сезоне. Какие-то ошибки комментировать нет смысла. Спасибо ребятам, что не расклеились и вернулись в игру», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Команда Андрея Скабелки с 41 очком располагается на восьмой позиции турнирной таблицы Восточной конференции. Подопечные Николая Заварухина находятся на первой строчке, имея в своем активе 60 очков.

В следующем матче «Автомобилист» отправится на выезд к «Салавату Юлаеву», а «Барыс» сыграет в Омске с «Авангардом». Оба противостояния состоятся 26 декабря.

источник: КХЛ
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