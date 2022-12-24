«Северсталь» дома победила минское «Динамо»

«Северсталь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победила минское «Динамо» со счетом 4:0.

В составе команды из Череповца забивали Александр Суворов в большинстве (11-я минута), Робин Пресс (20), Кирилл Пилипенко, реализовавший численное преимущество (25) и Адам Лишка, поразивший пустые ворота.

Команды набрали по 42 очка, но клуб из Белоруссии находится в зоне плей-офф на восьмом месте, его соперник - девятый.

«Северсталь» 26 декабря примет «Витязь», «Динамо» в этот же день сыграет дома с «Нефтехимиком».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) - «Динамо» (Минск) - 4:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Голы:

1:0 – Суворов (Пресс, Гераськин), 10:51 (Бол.)

2:0 – Пресс (Иванцов, Лишка), 19:42

3:0 – Пилипенко (Абросимов), 24:51 (Бол.)

4:0 - Лишка (Иванцов, Моисеев), 54:53