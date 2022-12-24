Шайба Коваленко в овертайме принесла «Торпедо» победу над «Нефтехимиком»

«Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победило «Нефтехимик» со счетом 2:1 ОТ.

В составе нижегородцев на 52-й минуте в меньшинстве забил Артем Михеев, а на 64-й - Николай Коваленко.

У гостей на 60-й минуте шайбу забросил Энтони Камара.

«Автозаводцы» набрали 55 очков и поднялись на четвертое место Западной конференции. Команда из Нижнекамска и 37 очками остается аутсайдером Востока.

«Торпедо» 26 декабря сыграет в гостях против «Куньлуни», «Нефтехимик» в этот же день проведет выездной матч против минского «Динамо».