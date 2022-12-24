Дубли Яшкина и Хайруллина помогли СКА победить «Спартак»

СКА в домашнем матче регулярного матча КХЛ победил «Спартак» со счетом 4:2

В составе петербуржцев забивали Дмитрий Яшкин в большинстве (13-я минута), Марат Хайруллин сначала в меньшинстве (31), а потом в численном преимуществе (48) и затем тот же Яшкин (60).

У красно-белых дубль оформил Шейн Принс, забросив свои шайбы в большинстве (1) и в равных составах (26).

СКА с 73 очками лидирует в турнирной таблице Западной конференции, где «Спартак» с 46 очками идет шестым.

«Спартак» 26 декабря сыграет на выезде с «Локомотивом», СКА спустя два дня предстоит выездной матч против ЦСКА.