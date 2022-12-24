Разин - о победе над минским «Динамо»: Можно сказать, что играли за четыре очка

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (4:0).

«Все понимали важность игры. Прямой конкурент. Можно сказать, что играли за четыре очка. Ребята молодцы. Забили хорошие голы в большинстве. Третий период выстояли, было много меньшинства. Переловили шайбы на себя. Порадовали болельщиков. Всем спасибо», — цитирует тренера сайт череповчан.

В составе команды из Череповца забивали Александр Суворов в большинстве (11-я минута), Робин Пресс (20), Кирилл Пилипенко, реализовавший численное преимущество (25) и Адам Лишка, поразивший пустые ворота.

Команды набрали по 42 очка, но клуб из Белоруссии находится в зоне плей-офф на восьмом месте, его соперник - девятый.

«Северсталь» 26 декабря примет «Витязь», «Динамо» в этот же день сыграет дома с «Нефтехимиком».