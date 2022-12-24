Александр Кожевников: Теперь дорога к рекорду Гретцки открыта!

«Поздравляю Александра! Теперь дорога к рекорду Гретцки открыта! Когда он сможет его побить? Тут нельзя прогноз дать, такое не прогнозируешь. Главное, чтобы травмы обошли его стороной, а с голами все у него будет хорошо. Он уже вошел в историю мирового хоккея», — заявил Кожевников «Газете.Ru».

Теперь целью Овечкина остается непревзойденный рекорд Уэйна Гретцки. Канадец за свою карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы.

Всего в текущем сезоне на счету Овечкина 22 заброшенных шайбы и 18 результативных передач в 36 матчах лиги.

Ранее сообщалось, что первый тренер нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Александр Филиппов высказался о новом достижении российского хоккеиста в Национальной хоккейной лиге.