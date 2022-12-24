Широков осудил болельщиков в Астане, которые не встали во время исполнения гимна России

Капитан «Автомобилиста» Сергей Широков подверг критике поведение болельщиков на арене в Астане во время исполнения гимна России перед матчем Континентальной хоккейной лиги.

«С детства учат, когда гимн страны играет, что нужно вставать. Много людей сидело сегодня, когда играл российский гимн, я думаю, что это неприемлемо. У меня все, спасибо», — сказал Широков во время флеш-интервью после первого периода.

Напомним, что в субботу в матче регулярного чемпионата КХЛ екатеринбургская команда проиграла в столице Казахстана местному «Барысу» по буллитам. Широков пожаловался, что многие зрители не вставали, когда заиграл российский гимн.