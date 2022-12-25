Хоккеист «Вашингтона», которому в голову попала шайба, выписан из больницы

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон из больницы после попадания шайбы в голову в матче против «Виннипег Джетс» (4:1), сообщается в социальных сетях клуба.

В начале третьего периода после броска защитника «Виннипега» Брендена Диллона шайба попала Карлсону в висок, после чего защитник рухнул на лед. Хоккеист получил сильное рассечение и был госпитализирован.

После выписки Карлсен останется под наблюдением врачей, он помещен в список травмированных игроков клуба на неопределенный срок.

В 30 матчах этого сезона, хоккеист забросил 8 шайб и отдал 13 результативных передач.