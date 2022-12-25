Тюкавин верит, что Овечкин побьет рекорд Гретцки и станет лучшим снайпером в истории НХЛ

Форвард футбольного клуба «Динамо» Константин Тюкавин поздравил нападающего хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с выходом на второе место в списке снайперов за всю историю НХЛ.

Овечкин поднялся в таблице данного показателя 24 сентября после дубля в победном матче против «Виннипега» (4:1). Александр довел свой бомбардирский счет до 802 голов и обошел Горди Хоу.

«Поздравляю Александра Овечкина с этим достижением. Будем верить, что на такой сезон его вдохновил в том числе и наш летний матч!

Приятно, что человек, который связан с «Динамо», разрывает целую лигу и заставляет весь мир следить за своей игрой. Верю, что он побьет рекорд Гретцки и станет лучшим снайпером НХЛ», - приводит слова Тюкавина «Метарейтинг».

Добавим, что на счету завершившего карьеру Гретцки 894 шайбы.