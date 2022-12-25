Гашек признался, с кем он больше не общается из бывших вратарей

Олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной Чехии Доминик Гашек рассказал, что не поддерживает никаких отношений с экс-голкипером сборной Канады Патриком Руа.

«Я хорошо знаю Мартина Бродо, потому что мы часто встречались на различных мероприятиях. Эдди (Белфор) и я два года были в одной команде, конкуренция между нами была большая.

Но человеком, с которым мы почти никогда не разговаривали был Патрик Руа. Мы мало встречались… Я не знаю, Руа, вероятно, был из тех людей, которые не дружили с другими вратарями», - приводит слова ветерана чешская пресса.

Добавим, что Гашек также является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз».

В последнее время чех приобрел новый виток популярности благодаря своим антироссийским высказываниям. По его мнению, ФХР необходимо исключить из состава ИИХФ, а российских легионеров выгнать из НХЛ.