«Он превосходит этих людей из учебников по истории». Карлсон - об игре с Овечкиным

Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон прокомментировал о продвижении партнера по команде Александра Овечкина в списку лучших снайперов за всю историю НХЛ.

Напомним, что 37-летний россиянин в матче с «Виннипегом» (4:1) забросил две шайбы. Александр стал вторым снайпером в истории НХЛ с 802 голами

«Несколько лет назад о снайперской гонке никто даже не говорил об этом, хотя Овечкин двигался в том же направлении, что и сейчас. Тринадцать лет играешь с парнем, который превосходит людей из учебников по истории. Это очень круто», — цитируют Карлсона американские СМИ.

Добавим, что в списке снайперов НХЛ всех времен лидирует Уэйн Гретцки с 894 шайбами.