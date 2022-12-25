«Ак Барс» продолжает переговоры о продлении контракта с Воронковым

В казанском «Ак Барсе» прокомментировали ход переговоров с форвардом Дмитрием Воронковым о продлении соглашения.

Ранее в СМИ сообщалось, что 22-летний хоккеист по завершении сезона КХЛ планирует подписать контракт с «Коламбусом».

«С Воронковым переговоры идут, у него действующий контракт до 30 апреля, и всё может в любой момент поменяться. Я не говорю, что с ним закрытая страница, мы будем стараться делать всё, чтобы он остался у нас», — цитирует ТАСС генменеджера «Ак Барса» Марата Валиуллина.

В текущем сезоне Воронков провел 31 матч, в которых набрал 16 (9+7) очков.