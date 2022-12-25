«Ак Барс» обыграл в гостях «Сочи», Мичков забросил первую шайбу за хозяев

«Ак Барса» одержал в гостях победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу казанской команды.

Отметим, что в составе победителей Александр Радулов (2-я минута), Дмитрий Кагарлицкий (36-я) и Константин Панюков (51-я). У «Сочи» голы на счету Амира Гараева (24-я) и Матвея Мичкова (34-я).

Таким образом, подопечные набирают 49 очков и занимают седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Команда Дмитрия Кокорева замыкает (11-е место) турнирную таблицу на Западе, имея в своем активе 17 очков.

Добавим, что 28 декабря с «Ак Барс» сыграет дома против «Металлурга», а «Сочи» сыграют дома с »Нефтехимиком».