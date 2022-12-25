Светлов остался доволен Мичковым в матче с «Ак Барсом»

Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов прокомментировал игру нападающего Матвея Мичкова в его втором матче в составе южан против казанского «Ак Барса».

«Что касается Мичкова, перед первой игрой почти не было времени с ним поработать. В этом матче он выступал в другом сочетании, отметили его хорошую игру - и гол забил, и буллит. Считаю, что в его лице наша команда получила хорошую помощь», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, что «Сочи» уступил со счетом 3:4 в серии послематчевых буллитов, а Мичков отметился заброшенной шайбой и реализованным буллитом.

Форвард перешел в «Сочи» из питерского СКА на правах аренды.