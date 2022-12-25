Кагарлицкий - о победе над «Сочи»: Должны были решать исход матча в основное время

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий дал комментарий после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (4:3 Б).

«Выездная серия получилась скомканной. Считаю, что в Ярославле мы должны были брать очки. Сегодня тоже получилась немного невразумительная игра, допустили ошибки, хотя должны были решать исход матча в основное время», - приводит слова хоккеиста пресс-служба КХЛ.

Отметим, что в составе победителей Александр Радулов (2-я минута), Дмитрий Кагарлицкий (36-я) и Константин Панюков (51-я). У «Сочи» голы на счету Амира Гараева (24-я), Матвея Мичкова (34-я) и Артема Николаева (59-я).

Таким образом, подопечные набирают 49 очков и занимают седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Команда Дмитрия Кокорева замыкает (11-е место) турнирную таблицу на Западе, имея в своем активе 18 очков.

Добавим, что 28 декабря с «Ак Барс» сыграет дома против «Металлурга», а «Сочи» сыграют дома с »Нефтехимиком».