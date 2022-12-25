Форвард «Сочи» Мичков огласил свои планы на Новый год

Нападающий ХК «Сочи» Матвей Мичков рассказал, как планирует провести новогоднюю ночь и 1 января.

«Как буду отмечать Новый год? Здесь в Сочи мои родители. Будем семьей отмечать. И первого января планирую в бросковую зону прийти и поработать дополнительно», - приводит слова хоккеиста клубная пресс-служба сочинцев.

Напомним, 25 декабря «Сочи» на своем льду уступил со счетом 3:4 в серии послематчевых буллитов, а Мичков отметился заброшенной шайбой и реализованным буллитом.

Форвард перешел в «Сочи» из питерского СКА на правах аренды.