Вратарь «Ванкувера» назвал Овечкина «самым крутым» в НХЛ

Голкипер «Ванкувер Кэнакс» Мартин Спенсер поделился своим мнением о капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

«Я бы предпочел не быть частью этого. Но, если честно, очень здорово играть против таких парней, как он. Он был для меня самым звездным игроком - не обязательно в том матче, в котором я сыграл против него, а когда я встретился с ним в прошлом году. Я тренировался с Коннором Макдэвидом и играл с Натаном Маккинноном, но я не видел Остона Мэттьюса или Овечкина, пока я не перешел в Ванкувер. И Ови был самым крутым, потому что он был звездой, когда я рос», - приводит слова хоккеиста пресс-служба НХЛ.

Напомним, накануне Овечкин забросил свои 801-ю и 802-ю шайбы в заокеанской карьере и вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов лиги, обойдя Горди Хоу.

Чтобы догнать лидирующего Уэйна Гртецки и побить его рекорд (894), россиянину необходимо отличиться еще 92 раза.