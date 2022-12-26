Два хоккеиста «Торпедо» стали лучшими игроками на неделе в КХЛ

Вратарь нижегородского «Торпедо» Иван Кульбаков признан лучшим вратарем минувшей недели в Континентальной хоккейной лиге, сообщается на сайте лиги.

В трех играх недели по воротам Кульбакова был нанесен 91 бросок, из которых было отражено 96,70%. Коэффициент надежности составил 0,98. В игре с «Витязем» Кульбаков оформил игру на ноль.

Лучшим новичком недели стал еще один игрок «Торпедо» Владислав Фирстов. Нападающий набрал 3 (1+2) очка в трех матчах недели. Оба игрока получили награду лучшего игрока недели впервые в карьере.

Лучшим защитником недели впервые в карьере признан игрок московского «Динамо» Андрей Миронов. На его счету 4 (3+1) очка в трех матчах недели. Защитник не завершил ни одну из встреч с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». В матчах с минским «Динамо» и «Трактором» Миронов стал автором победных шайб.

Лучшим нападающий во второй раз в карьере стал Марат Хайруллин из СКА, забросивший в трех матчах недели четыре шайбы. На его счету два дубля в матчах с «Витязем» и «Спартаком».