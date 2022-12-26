Победивший рак форвард «Авангарда» забросил первую шайбу в КХЛ

Нападающий омского «Авангарда» Иван Мирошниченко отличился в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса».
Мирошниченко стал самым молодым игроком, забросившим шайбу за «Авангард». Форвард отличился на 17-й минуте первого периода.
В марте у Мирошниченко было диагностировано онкологическое заболевание, лимфома Ходжкина. Хоккеист проходил лечение в Германии. В начале июня нападающий завершил полный курс лечения и вернулся к тренировкам, а в октябре приступил к тренировкам с командой Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) «Омские крылья».
источник: «Советский спорт»