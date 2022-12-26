«Авангард» победил «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Хоккеисты омского «Авангарда» победили астанинский «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Омске завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев льда.

В составе победителей отличились Никита Михайлов (10-я минута), Иван Мирошниченко (17), Сергей Толчинский (33), Александр Дергачев (43) и Алекс Броадхерст (60). У гостей шайбы на счету Линдена Вея (12) и Егора Петухова (23).

Мирошниченко стал самым молодым игроком, забросившим шайбу за «Авангард». Эта шайба стала для Мирошниченко дебютной в КХЛ.

В марте у Мирошниченко было диагностировано онкологическое заболевание, лимфома Ходжкина. Хоккеист проходил лечение в Германии. В начале июня нападающий завершил полный курс лечения и вернулся к тренировкам, а в октябре приступил к тренировкам с командой Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) «Омские крылья».

«Авангард» набрал 54 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции, у «Барыса» 41 очков и 8-е место там же.

Следующая игра для «Авангарда» станет 1000-й в КХЛ. Юбилейный матч «Авангард» проведет 28 декабря в Омске, принимая лидера Востока екатеринбургский «Автомобилист». В этот же день «Барыс» проведет заключительную игру года в Новосибирске с «Сибирью».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) – «Барыс» (Астана) – 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Голы:

1:0 – Михайлов, 09:18

1:1 – Вей (Михайлис), 11:56

2:1 – Мирошниченко (Малыхин), 16:24

2:2 – Петухов (Сагадеев, Шевченко), 22:58

3:2 – Толчинский (Грицюк, Телегин), 32:49

4:2 – Дергачев (Чистяков, Телегин), 42:37 (бол.)

5:2 - Броадхерст, 59:14 (в пустые ворота)

Вратари: Демченко - Бояркин