ЦСКА и «Динамо» сыграют матч в ретро-форме

Московские «Динамо» и ЦСКА сыграют в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в ретро-форме.

ЦСКА проведет свой 1000-й матч в КХЛ и форма армейцев вдохновлена образцами формы сезона 1955-1956 года. В том сезоне ЦСКА одержал 28 побед в 28 матчах чемпионата, сообщает Telegram-канал армейцев.

29 декабря 1946 года состоялся дебют Всеволода Боброва. Динамовцы выйдут на лед в особых джерси с ретро-логотипом.

Встреча начнется в 19:30 по московскому времени на льду ЦСКА.