World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

ЦСКА и «Динамо» сыграют матч в ретро-форме

Армейцы сыграют свой 1000-й матч в КХЛ и вместе с «Динамо» почтят память Всеволода Боброва.
26 декабря 2022 18:35
автор: Александр Евграфов

Московские «Динамо» и ЦСКА сыграют в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в ретро-форме.

ЦСКА проведет свой 1000-й матч в КХЛ и форма армейцев вдохновлена образцами формы сезона 1955-1956 года. В том сезоне ЦСКА одержал 28 побед в 28 матчах чемпионата, сообщает Telegram-канал армейцев.

29 декабря 1946 года состоялся дебют Всеволода Боброва. Динамовцы выйдут на лед в особых джерси с ретро-логотипом.

Встреча начнется в 19:30 по московскому времени на льду ЦСКА.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ
Встреча прошла в Уфе.
26.12.2022 19:20
Хоккей
«Авангард» победил «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Одну из шайб в составе победителей забросил форвард Мирошниченко, победивший онкологическое заболевание.
26.12.2022 18:46
Хоккей
автор: Александр Евграфов
ЦСКА и «Динамо» сыграют матч в ретро-форме
Армейцы сыграют свой 1000-й матч в КХЛ и вместе с «Динамо» почтят память Всеволода Боброва.
26.12.2022 18:35
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Победивший рак форвард «Авангарда» забросил первую шайбу в КХЛ
Иван Мирошниченко отличился в матче против «Барыса».
26.12.2022 17:22
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Два хоккеиста «Торпедо» стали лучшими игроками на неделе в КХЛ
Обладателями награды стали вратарь и нападающий нижегородцев.
26.12.2022 13:26
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Вратарь «Ванкувера» назвал Овечкина «самым крутым» в НХЛ
Россиянин уже второй по количеству заброшенных шайб за всю историю лиги.
26.12.2022 09:52
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Доминик Гашек: НХЛ, WTA и ATP придется заплатить за поддержку российских спортсменов
По мнению бывшего хоккеиста, люди ждут, когда абсолютно все атлеты из РФ будут отстранены.
26.12.2022 08:39
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Форвард «Сочи» Мичков огласил свои планы на Новый год
Хоккеист выступает в составе южан на правах аренды.
25.12.2022 22:45
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Кагарлицкий - о победе над «Сочи»: Должны были решать исход матча в основное время
«Ак Барс» оказался сильнее своего соперника в серии буллитов.
25.12.2022 21:27
Хоккей
«Куньлунь» заключил контракт с канадцем Кэмпбеллом
В Национальной хоккейной лиге форвард не выступал.
25.12.2022 21:00
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Есть первый гол Мичкова за «Сочи»! Как наш суперталант помог своей новой команде разжиться очком в матче с «Ак Барсом»
Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой и реализованным буллитом в матче КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б). Это было первое набранное очко 18-летнего таланта за сочинцев после недавней аренды из СКА.
Закономерность или случайность? А теперь без эмоций: что означает победа Акатьевой над Валиевой в Красноярске
Нас интересует не справедливость судейского выбора чемпионки России-2022, а нечто другое, более важное: отобрала ли Софья Акатьева у Камилы Валиевой трон сильнейшей фигуристки мира?
Фернандес и Альварес в погоне за Мбаппе. Как изменились стоимости звезд ЧМ-2022 и РПЛ-2022/23
После окончания чемпионата мира в Катаре Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов.
Полет Конлана за канаты, триумф Бивола, фиаско Яна и другие главные сенсации 2022 года в боксе и ММА
«Плеймейкер» представляет Топ-10 сенсаций, которые произошли в профессиональном боксе и смешанных единоборствах в уходящем 2022 году.
И вновь все решили десятые балла! Как Бойкова и Козловский сенсационно выиграли чемпионат России
На национальном первенстве в Красноярске золото в парном катании завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они на 0,51 опередили фаворитов – Анастасию Мишину и Александра Галлямова.
На финале Аргентина — Франция ставки подскочили на 98 процентов. Букмекерский обзор
Последние новости мира беттинга.
Кто-то еще сомневается, что Овечкин обгонит Гретцки?! Берем в руки калькулятор
После дубля в ворота «Виннипега» в ночь на 24 декабря 2022 года Александр Овечкин с 802 голами вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Весь хоккейный мир начинает новый обратный отсчет: до Уэйна Гретцки россиянину осталось 92 шайбы.
Рождество имени Овечкина! Как наш капитан «Вашингтона» сделал исторический дубль и стал вторым после Гретцки (видео)
В победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1) капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 801-ю и 802-ю шайбы в карьере, сместив легендарного Горди Хоу со второй строчки в списке лучших снайперов в истории лиги.
«Молодежь может начать менять гражданство — в этом проблема». Александр Дюков — о грядущем переходе России в АФК
Президент РФС Александр Дюков подвел итоги исполкома, на котором обсуждались перспективы перехода России под эгиду Азиатской футбольной конфедерации (АФК).
Валиева с «бабочкой» улетела из тройки лучших! Как Акатьева и Туктамышева получили золотой шанс
На чемпионате России в Красноярске лидерство после короткой программы захватила Софья Акатьева. Елизавета Туктамышева отстает на 2,61 балла, Камила Валиева – только четвертая.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика