«Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ

«Салават Юлаев» на своей площадке принимал «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу уфимского клуба.

В составе хозяев отличились Данил Башкиров, Степан Санников и Сергей Шмелев.

Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Анатолия Голышева и Сергея Широкова.

Таким образом, команда Виктора Козлова с 54 очками располагается на пятой позиции турнирной таблицы Восточной конференции. Подопечные Николая Заварухина продолжают лидировать, имея в своем активе 61 очко.

В следующем матче «СЮ» отправится на выезд к «Трактору», а «Автомобилист» сыграет в Омске с «Авангардом». Оба противостояния состоятся 28 декабря.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» – «Автомобилист» – 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

Голы:

1:0 – Башкиров (Дроздов, Панин), 9:11

1:1 – Голышев (Широков, Жукенов), 24:12

2:1 – Санников (Науменков), 36:31

2:2 – Широков (Эберт), 58:40

3:2 – Шмелев (60:19).