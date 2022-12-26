«Трактор» победил по буллитам «Металлург» в матче КХЛ

Хоккеисты челябинского «Трактора» на выезде победили магнитогорский «Металлург» в серии буллитов в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 4:4. У хозяев льда отличились

Андрей Чибисов (7-я минута), Денис Зернов (13), Николай Голдобин (25), Коди Керран (54). У гостей дублем отметился Тему Пулккинен (7, 38), шайбы на счету Сергея Калинина (44) и Никиты Сошникова (46). В серии буллитов победную шайбу забросил Максим Шабанов.

«Металлург» набрал 58 очков и продолжает занимать второе место в Восточной конференции, у «Тратора» 40 очков и десятое место там же.

28 декабря «Металлург» и «Трактор» проведут 1000-е игры в истории команд в КХЛ. Прошлогодний финалист Кубка Гагарина примет в Магнигорске лидера Восточной конференции – «Автомобилист», а «Трактор» в Челябинске сыграет с «Салаватом Юлаевым».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) – «Трактор» (Челябинск) – 4:5 Б (2:1, 1:1, 1:2, 0:0, 0:1)

1:0 – Чибисов (Карри, Кошелев), 06:29

1:1 – Пулккинен (Горюнов-Рюльзигер), 06:58

2:1 – Зернов (Майе, Голдобин), 12:15

3:1 – Голдобин (Майе, Лайпсик), 24:26

3:2 – Пулккинен (Хэмилтон, Бывальцев), 37:47

3:3 – Калинин (Бурдасов, Хэмилтон), 43:13

3:4 – Сошников (Бурдасов, Бывальцев), 45:02

4:4 – Керран (Еременко, Голдобин), 53:15

4:5 – Шабанов, буллит

Вратари: Паскуале – Устименко