Скабелка - о поражении от «Авангарда»: «Барыс» много играл в атаке, но не дожал

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка дал комментарий после поражения своей команды от «Авангарда» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы достаточно интересно играли в атаке, но не смогли выстоять в меньшинстве, пропустили. Провели много времени в атаке, но при этом не дожали», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

В составе победителей отличились Никита Михайлов (10-я минута), Иван Мирошниченко (17), Сергей Толчинский (33), Александр Дергачев (43) и Алекс Броадхерст (60). У гостей шайбы на счету Линдена Вея (12) и Егора Петухова (23).

«Авангард» набрал 54 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции, у «Барыса» 41 очков и 8-е место там же.

Следующая игра для «Авангарда» станет 1000-й в КХЛ. Юбилейный матч «Авангард» проведет 28 декабря в Омске, принимая лидера Востока екатеринбургский «Автомобилист». В этот же день «Барыс» проведет заключительную игру года в Новосибирске с «Сибирью».